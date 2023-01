Reforma tributaria permitirá responder a reclamos de quienes protestan, asegura congresista

Óscar Darío Pérez dice que con su aprobación se obtendrán “los recursos para atender las demandas de la calle”.

El representante a la Cámara del Centro Democrático, que coordina a los ponentes, afirmó: “Para algunos es un alivio y para otros es un apretón. Es un apretón para los que evaden, para los que eluden los impuestos, porque la Dian se está reestructurando”.

Además, Pérez causó controversia al afirmar: “Hay que romper ese mito de que las empresas son las que más tienen”.

Según él congresista, estas “son productoras de riqueza y productoras de empleo, los más ricos son los dueños de las empresas, y no de todas. Del 100% de las empresas que hay en Colombia, el 90% son micro, pequeña y medianas. ¿Por qué la disminución de la tarifa de renta? Colombia no puede seguir con el deshonroso lugar de ser uno de los países con más altas tarifas de impuestos”.

Finalmente, señaló que la reforma tributaria no es milagrosa y en este gobierno no se presentarían más.