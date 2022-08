Reforma tributaria: revisarán impuesto a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados

La presencia del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, frente a los industriales, convirtió a la reforma tributaria en el centro del Congreso Empresarial de la ANDI. El primer mensaje del ministro fue claro: no hay negociación frente a los 25 billones de pesos anuales que se quiere recoger.

“La alternativa no es bajar de 25 a 10, no, esa alternativa para el gobierno no existe, si quieren alternativas que sean para compensar lo que quieren conservar como privilegio”, manifestó Ocampo. El funcionario también dijo que estudiarán la posibilidad eliminar el artículo que le pondría un impuesto a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, que ha causado molestia.

Publicidad

Ante este tipo de afirmaciones el primero en reaccionar fue el presidente de Fenalco.

“El consejo gremial está preparando propuestas sustitutivas para llevar a esas reuniones, ¿por qué sustitutivas?, porque el ministro Ocampo ha dicho la reforma va por 25.9 billones, no nos bajamos de ahí”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Pero no solo se plantó en su propuesta de recaudo en la reforma tributaria, también les habló de mejorar las condiciones industriales del país y llamó a los empresarios a impulsar y mejorar la producción y ampliar o iniciar las exportaciones. Para el ministro, el país debe aumentar sus exportaciones en un 20% y envió un mensaje contundente a las zonas francas.

“¿Por qué le voy a dar un beneficio del 20% de impuesto de renta a una empresa que además compite con una empresa que tiene que pagar 35%?, es una competencia injusta, entonces yo digo: las zonas francas o son para exportar o no existen. Las zonas francas no son para vender el mercado interno, punto”, aseveró.

Publicidad

Después de escucharlo y de haber analizado la propuesta, el presidente de la ANDI también reaccionó. Para él, esta reforma tributaria es más agresiva con las empresas que todas las anteriores y eso podría afectar gravemente el desarrollo del país.

“En Colombia tenemos que ser conscientes, como lo son tantos otros países, de que la inversión es lo que al final permite crecer y si nosotros tomamos una decisión equivocada en términos de inversión no vamos a tener crecimiento”, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

Publicidad

El ministro también habló de los beneficios tributarios de las empresas, que suman nueve páginas y que calificó de inequitativas.