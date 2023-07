Renta ciudadana: ojo, no es necesario hacer las largas filas que se están viendo

En la costa Caribe y varias ciudades de Colombia se han visto filas interminables en las que familias buscan poder reclamar el subsidio de la renta ciudadana . Antes, estos beneficiarios retiraban el dinero en otras entidades financieras y oficinas de giros cerca de sus casas, pero ahora todo se centralizó en el Banco Agrario.

En ciudades como Barranquilla se ha evidenciado esta situación, pues solo hay una sede del Banco Agrario y hasta allí han llegado ciudadanos desde rincones alejados. Algunos aseguran que han tenido que transportarse inclusive en chalupa.

“Anteriormente era bancarizado, nosotros cobrábamos por medio de tarjetas. No teníamos necesidad de hacer esta fila, pero ahora no, ahora es este filón”, manifestó Cindy Escorcia, afectada por esta situación.

Al respecto, el director regional de Prosperidad Social en el Atlántico, William Castro, dijo que pronto habrá una solución: “La modalidades es, por ejemplo, a través de un código que les está llegando. Sucede que tenemos algunos inconvenientes, estamos implementando son nuevas mejoras de tal manera que a partir del lunes les está llegando un código de tal forma que, con ese código en un cajero, puedan retirar su dinero”.

Publicidad

Lo que la gente extraña es poder cobrar la renta ciudadana en su barrio, en su municipio y a cualquier hora, como lo hacían antes, incluso en oficinas de giros.

La situación de las largas filas y la congestión se replica en Santa Marta, Manizales y Cartagena, entre otros.

¿Qué responde Prosperidad Social sobre los problemas para cobrar la renta ciudadana?

Cielo Rusinque Urrego, directora de Prosperidad Social, explicó en Noticias Caracol por qué fue elegido el Banco Agrario para la entrega del subsidio: “Fue escogido en un comparativo que se hace a través del instrumento Colombia Compra, donde diferentes bancos, más de diez, presentaron una oferta. El Banco Agrario nos ofrecía las mejores condiciones en términos de tarifa, de cobertura y de acceso a todo el canal de servicios propios de la inclusión bancaria”.

Publicidad

Y agregó: “Siempre quien gana la dispersión, con quien garantiza la inspección, hace uso de toda esta serie de aliados y de operadores que funcionan a lo largo del territorio de acuerdo a las necesidades. Acá lo que hay es un proceso vertiginoso de bancarización que pasamos de 166 mil bancarizados a más de 800 mil personas que entraron al sistema de la bancarización, y por eso también pues hay esa cierta congestión en este momento”.

En este punto señaló algo muy importante y es que no todas las personas tienen que hacer estas filas que se están viendo durante los últimos días. “El recurso está garantizado, estará en su cuenta disponible, si es beneficiaria, digamos no tiene un límite de tiempo. Para los que no son bancarizados y que se hace uso de estas empresas aliadas (Supergiros, Su Red, etc) se estableció un mecanismo de pico y placa y la dispersión se garantiza hasta el 31 de Julio. Es decir, no se tiene que precipitar el primer día a hacer las filas, sino esperar. En este momento estamos a más del 40% de la dispersión, es decir, se han pagado y se han cobrado más del 40% en tan solo seis días. Tienen hasta el 31 de julio”.

La directora señaló que pueden ir a cobrar en el Banco Agrario, pero “también los bancarizados pueden generar un código en su teléfono celular para retirar en cualquier punto de red bancaria normal”.

Por último, indicó que se están abriendo puntos de pagos adicionales en las ciudades.