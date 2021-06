Resultado del Baloto y otras loterías del 23 de junio

Estos son los resultados del Baloto del miércoles 23 de junio:

Baloto: 06 - 19 - 20 - 37 - 38 superbalota: 10

Revancha: 15 - 16 - 17 - 39 - 41 superbalota: 09

*Próximo sorteo, sábado 26 de junio.

Resultados de las principales loterías del miércoles 23 de junio

Lotería de Manizales: 2067 serie 138Lotería del Valle: 4778 serie 069

Lotería del Meta: 4063 serie 125

Resultados del chance del 23 de junio:

· Antioqueñita día: 5380

· Antioqueñita tarde: 6631

· Astro Sol: 2531 Escorpión

· Astro Luna: 4888 aries

· Cafeterito tarde: 5134

· Cafeterito noche: 4610

· Caribeña día: 3788

· Caribeña noche: 4641

· Cash three día: 265

· Cash three noche: 975

· Chontico día: 2183

· Chontico noche: 5476

· Culona: 8391

· Culona noche: 2365

· Dorado mañana: 9489

· Dorado tarde: 7536

· Fantástica día: 1759

· Fantástica noche: 7777

· Motilón tarde: 6575

· Motilón noche: 7429

· Pijao de oro: 8684

· Paisita día: 3367

· Paisita noche: 0685

· Play four día: 2109

· Play four noche: 4171

· Sinuano día: 4413

· Sinuano noche: 4441