Revolcón en el Sisben: ¿quiénes podrán ahora acceder a subsidios del Estado?

Dos personas en un mismo barrio no necesariamente recibirán el mismo beneficio, dependerá de su generación de ingresos. Aquí le explicamos.

“El Sisbén actual básicamente se enfocaba en el tema del entorno socioeconómico, cuál es la calidad de la vivienda, el tema educativo, si tiene un empleo formal, pero muchas veces las personas se quejaban: compro una licuadora, un televisor, una nevera e inmediatamente me bajan mi puntaje. Lo que queremos es no solamente el entorno, sino especialmente cuál es la capacidad de generación de ingresos de los hogares y eso es lo nuevo en esta metodología”, sostiene Luis Fernando Mejía, director de Planeación Nacional.

Este proceso se llevará a cabo con encuestas y su objetivo es poder focalizar el gasto social. Para evitar engaños se corroborará la información con otros registros informativos.

En este nuevo Sisbén, dos personas en un mismo barrio no necesariamente recibirán un puntaje similar. Dependerá de la generación de ingresos.

Para llenar esta encuesta, que no tiene ningún costo, es necesario tener la cedula o una fotocopia legible. Entre enero y agosto no se realizará para que no coincida con la contienda electoral.

Usuarios enviaron algunas preguntas en redes sociales:

#revolconenelsisben ¿como quieren llegar a 40.5 millones de personas q son el 90% de los colombianos? Y si no han organizado a 37 millones ¿como van a organizar a 40.5?, — Diego Ramirez R (@DiegoRamirezR2) November 23, 2017

“Sí los hemos organizado y por eso hemos depurado a 530.000 personas, lo que queremos es actualizar la información”

Como hago para solicitar mi puntaje de sisben ya que actualmente vivo en Boyacá y aun aparezco con T.I y hoy dia tengo 21 años. — Dayanna Oviedo (@Dhayiis_07) November 23, 2017

“Cualquier ciudadano en el país puede acercarse a su oficina del Sisbén municipal y pedir que le hagan una ‘reencuesta’, esto es gratis”

Van a volver a sacar los. Usuarios del sistema . Que pasa con quienes llevamos poco tiempo en el siistema — carmenza calvo (@carmenzacalvo1) November 23, 2017

“De ninguna manera, la idea es continuar con este Sisbén 3.0, no hay ninguna preocupación para los usuarios actuales, en la medida por supuesto que no sean colados”.

