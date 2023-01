¡Riegue el chisme! Ser buen vecino es superfácil y estos son los cinco pasos para lograrlo

No hacer ruido excesivo, especialmente en altas horas de la noche, es un excelente comienzo.

1. Cuide las áreas comunes, mantenga el aseo y no obstaculice pasos, garajes, patios o pasillos, entre otros.

2. Asista a las asambleas de copropietarios, proponga sus ideas, fomente el diálogo y respete los acuerdos que se logren.

3. Respete la intimidad de las demás familias, no se meta en sus asuntos privados y no hable mal de sus vecinos con nadie.

4. Sea cortés con todos: salude siempre, tome la iniciativa para conocer a sus vecinos y sea solidario en caso de que requieran alguna ayuda.

5. Si hay algún conflicto por resolver, intente primero el diálogo, mantenga siempre la compostura y el respeto. De ser necesario, acuda a los canales legales establecidos según el tipo de problema.