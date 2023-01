¿Sabe qué hacer si tiene un contrato verbal de arrendamiento y su inquilino no le paga?

La recomendación es que se asesore con un abogado para presentar una reclamación o se acerque a las Casas de Justicia ante cualquier problema, según expertos.

“Los inconvenientes son de muchos tipos: hay gente que no paga el canon, no utiliza el inmueble para lo que era, no paga los servicios públicos o se cuelgan en alguna cuota de administración", asegura Alejandro Peláez, subsecretario de Acceso a la justicia de Bogotá.

Ante cualquier eventualidad con su inquilino, “puede hacer una negociación segura a través de una inmobiliaria que cuente con pólizas de seguro”.

Según la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), en lo corrido del 2018 los cánones de arrendamiento dejados de pagar se han incrementado un 10% en todo el país.

