Saca pierna y alivia el corazón: descubra los beneficios de montar en bicicleta

No solo le dirán ‘uy, cómo se ve de bien’, sino que le rendirá más la platica. Y, para rematar, hasta se sentirá más feliz.

No olvide, eso sí, que hay que seguir todas las medidas de seguridad (casco, chaleco y demás) y respetar las normas de tránsito.

Aquí le contamos siete beneficios de montar regularmente en bicicleta:

1. Al ir a un ritmo normal, no necesariamente competitivo, usted está haciendo ejercicio sin darse cuenta, ya que pone más músculos en movimiento que cuando camina.

2. Montar en bicicleta fortalece su corazón, mejora su condición vascular, reduce la grasa y el colesterol.

3.Tonifica sus músculos. No solamente sus piernas, sino sus brazos y espalda; su abdomen se vuelve más resistente.

4. Ayuda a las articulaciones. Fortalece especialmente las rodillas, a diferencia de otros ejercicios de mayor impacto, que lastiman algunas extremidades.

5. Mejora el sistema inmunológico. Ya que el ejercicio aumenta las defensas y disminuye las posibilidades de cáncer o diabetes.

6. Hasta lo puede hacer más feliz porque reduce el estrés y libera endorfinas.

7. Puede ayudarle a ahorrar un dinerito, el que gasta comúnmente en transporte.