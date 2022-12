Salario mínimo 2018: mintrabajo dice que habrá contactos con gremios y sindicatos hasta última hora

“No tenemos hoy una cifra”, dijo Griselda Restrepo sobre el aumento al sueldo que devengan más de la mitad de los colombianos.

Todo indica que el incremento sería definido en las próximas horas por decreto. Por su parte, los ciudadanos esperan que se dé un buen aumento.

“A uno le aumentan el 10% en matrículas y pensiones de los hijos y la canasta familiar se dispara y el 4 o 5% que el gobierno autoriza no se compadece con el trabajo de las personas”, consultó un trabajador consultado por Noticias Caracol.

Luis Alejandro Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, aseguró que el Gobierno hizo todo para poder ajustar el salario mínimo del próximo año por decreto.

"El gobierno simplemente se limitó a quejarse de los efectos de una inflación elevada y no asumió la responsabilidad política de fijar una cifra. Por tanto, esta no es una responsabilidad única de los empleadores y de los trabajadores. Es una responsabilidad en conjunto y el Gobierno no asumió su propia responsabilidad”, indicó el dirigente sindical.

Sobre el incremento, la Confederación de Trabajadores de Colombia propuso inicialmente un 7%. Los empresarios por su parte, pidieron que fuera del 5,1%. La diferencia entre las partes es de entre 10.000 y 14.000 pesos. Sin embargo, el Gobierno no aceptó ninguna de las propuestas.