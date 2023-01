Salario mínimo 2019: ¿qué tan factible es un aumento significativo?

Tanto sindicatos como empresarios empezaron a mostrar sus cartas de cara a las negociaciones. Este es el panorama.

Para los sindicatos, la propuesta del presidente Duque en Campaña sobre un incremento considerable del salario mínimo es el argumento perfecto para afrontar las conversaciones.

“Hay una propuesta interesante por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que propuso en un consejo gremial un incremento del 8,5% por ciento, naturalmente uno no puede decir: ‘no pues como lo dijo el doctor Uribe entonces no estamos de acuerdo’. A mí, me parece que es una propuesta formidable”, aseguró Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo.

Sin embargo, los empresarios aseguran que un incremento tan alto no corresponde a la productividad del país.

“No puede ser que el salario mínimo sea el mismo en López de Micay, Cauca, o en La Aguayacana, allá cerca de Tumaco, o el que se les paga a los pescadores del río Oibita, allá en el vichada”, señaló Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

Entre las propuestas que tienen los sindicatos está la de aumentar el salario mínimo de manera progresiva por cinco años.

Una de las preocupaciones de los empresarios es que un alza considerable del salario terminé unida con un impuesto para la canasta familiar.

Para la Confederación de Trabajadores de Colombia es necesario que el incremento sea significativo debido a que los colombianos no se han podido recuperar de la anterior reforma tributaria y ahora tendrán que sacar más dinero de sus bolsillos para pagar los impuestos que vienen en la nueva ley de financiamiento.

