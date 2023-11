Salario mínimo 2024: aumento debe ser superior al 12%, afirman centrales obreras

La discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2024 empieza a darse sin que aún las partes se sienten a la mesa. Las centrales obreras tienen claro que no aceptarán que el incremento sea inferior a dos dígitos. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT-, explicó las razones.



¿Cuál es la propuesta de los trabajadores para el incremento del salario mínimo en 2024?

Fabio Arias: El comando nacional unitario, integrado por las tres centrales obreras (CUT, CGT y CTC) y las dos confederaciones de pensionados, estamos organizando una propuesta para presentarla el día que se ha definido para presentar las propuestas, tanto de los empresarios como de los trabajadores, que es el próximo 11 de diciembre. De antemano tenemos que decir, y está bien que el doctor (Jaime Alberto) Cabal (presidente de Fenalco) ya empiece a hablar de que son dos dígitos el aumento en el salario mínimo, porque hasta el día de antier solamente hablaban de que el aumento sería máximo del 9%. De tal manera que saludo que el doctor Cabal haya puesto obviamente hoy, en términos generales, otra propuesta distinta a la que habían mantenido y bueno, recomendarle al doctor Cabal que hay que ir a la comisión de concertación, porque desafortunadamente lo extrañamos en el día de ayer (martes) para que hubiera podido sustentar todo eso que dijo hoy en Noticias Caracol, donde evidentemente no corresponde a la realidad.

No es cierto que los costos sean de esa magnitud. Sí, habrá unos costos adicionales, por supuesto, eso es cierto, pero no del 35 o 40% como él está diciendo. Y en esto vale la pena sostener, sin lugar a dudas, que los empresarios de antes definitivamente eran mucho más capaces, eficaces y productivos que los de ahora. Ahora solamente quieren ser eficaces, productivos y con grandes ganancias sobre la base de desconocer los derechos a los trabajadores. Antes de 1990 había estabilidad laboral, no había tercerización laboral, se pagaban las horas extras, los recargos nocturnos sin ningún problema, se pagaban los contratos de aprendizaje y evidentemente las empresas también ganaban plata, y mantenían los trabajadores un mejor poder adquisitivo y la economía funcionaba mucho mejor que lo que ha funcionado en estos 33 años del modelo neoliberal.

El presidente de Fedesarrollo habló de un porcentaje de entre el 10 y el 12%, de acuerdo a la inflación y la productividad. ¿Lo ven viable?

Fabio Arias: Nosotros pensamos que el aumento debe ser superior por tres razones sustanciales. Primero, porque la inflación más la productividad, más la participación de los trabajadores en el ingreso general de la nación, es mucho más alta que ese valor que ha señalado el doctor Cabal. Pero, adicionalmente, porque hay una oportunidad económica hoy que hay que atender, y es que hay un decrecimiento en la economía. No está yendo bien en general la economía, y eso corresponde fundamentalmente a que ha decrecido el consumo. Los hogares colombianos han venido consumiendo cada vez menos bienes y servicios por razones sustanciales. Primero, por las altísimas tasas de interés en que ha mantenido el Banco de la República los créditos, con lo cual la gente ha dejado de tener créditos de consumo e incluso créditos de vivienda, y por eso la construcción se ha venido a menos. Pero adicionalmente, porque hay que aumentar la capacidad adquisitiva de los salarios y una forma de eso es incrementándolos. Con eso, sin lugar a dudas, se genera más consumo y por tal motivo puede haber un efecto de reactivación económica. Y eso es lo que estamos diciendo desde las centrales obreras. El aumento en el salario mínimo debe ser una oportunidad para también mirar la reactivación económica, acompañada obviamente de una sustancial disminución de las tasas de interés.

¿Es mejor tener un incremento grande o uno mesurado pensando en temas como la inflación?

Pues claro, porque si no entonces cómo va a poder comprar un mercado que le vale 200 mil. Solamente lo puede hacer a condición de que reciba más ingresos por el trabajo que está realizando. De resto, va a seguir entonces en una deficiencia muy alta para comprar ese mercado. La lógica dice medianamente que para poder alcanzar a comprar ese mercado que hoy vale más que el año pasado, pues necesariamente tiene que buscar cómo mejora sus ingresos. Esa es la ecuación lógica de esta situación. Y repito, es una oportunidad para que se reactive y se anime la economía teniendo mejores ingresos. Y viene el tema exactamente de si aumentar los salarios causa inflación. Para eso están los hechos que se han constatado este año: la inflación empezando el año era 13,12% y se hizo un aumento del 16% en el salario. Y nos hemos dado cuenta de que a pesar de que se aumentó el salario, no se ha aumentado la inflación. Por el contrario, ha venido cayendo gracias a los esfuerzos que hace el gobierno por controlar algunos precios y servicios significativos, pero especialmente porque los alimentos han venido descendiendo gracias exactamente a que se logró contribuir de parte del gobierno a que los insumos agropecuarios bajaran y por tal motivo no se le pegara tan duro en términos de la inflación a los alimentos. Entonces, el aumento salarial no causa inflación y los hechos de este año así lo demuestran. De tal manera que la teoría que han venido enarbolando los empresarios, incluido el doctor Cabal, no es cierta en esta oportunidad.