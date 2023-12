Salario mínimo 2024: ¿por qué los sindicatos están pidiendo un aumento del 18%?

El aumento del salario mínimo 2024 está generando expectativa esta semana. Sobre el tema, hablamos con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, quien también es el vocero de los sindicatos en la mesa.



La propuesta de los sindicatos es de un aumento del 18% y se basa, según Arias, principalmente en la inflación y en la productividad laboral. En los últimos años, dice, ha habido una diferencia de 25 puntos entre la productividad laboral y la productividad total factorial.

"Esta cifra sale fundamentalmente, primero, de la inflación, que en este momento está en 10,15% al 30 de noviembre. La productividad total factorial y la productividad laboral, en eso tenemos una discusión, siempre hemos dicho que se va a aplicar la productividad laboral en los últimos 17 años. Hay una diferencia entre la productividad laboral, 25 puntos más alta que la productividad total factorial, es decir, en los gobiernos anteriores no han querido reconocernos la productividad laboral, que es la que se tiene que estar presentando en este punto. Y el otro tema es la inflación por los ingresos más bajos en los últimos 17 años. Hay una diferencia de 11 puntos entre la media y la de los ingresos más bajos que pensamos nosotros. Esta es una buena oportunidad para que esta deuda en el salario mínimo que se ha presentado de tiempo atrás sea recuperada por los trabajadores y por eso estamos hablando del 18 por ciento. Y el otro tema es que uno de los factores de la reactivación económica es los salarios de los trabajadores. En la medida que tengamos más recursos en el bolsillo, podemos demandar más bienes y servicios, aumentar el consumo y, por tal motivo, reactivar la economía", explicó el presidente de la CUT.

Además del aumento del salario mínimo 2024, Arias señaló que también se está solicitando la reducción de las tasas de interés del Banco de la República, ya que consideran que estas han restringido significativamente el consumo y han congelado la economía.

En cuanto a la propuesta de los empresarios, aunque no se ha dado a conocer oficialmente, se rumora que podría rondar entre el 10% y el 11%.



"Esperamos que en la mesa o en reuniones bilaterales los empresarios nos hagan conocer sus propuestas, porque es muy difícil negociar uno o decir uno que va a bajar la propuesta si ellos no han hecho absolutamente ninguna. Mientras no hagan ninguna propuesta concreta a los empresarios, nosotros pensamos que ellos no quieren entonces negociar con nosotros. Entonces esperaremos más bien que eso suceda", agregó sobre la posibilidad de que el salario mínimo 2024 lo determine por decreto el gobierno del presidente Gustavo Petro.