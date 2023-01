Salario mínimo en Colombia para 2019 quedó en $828.116

Tendrá un incremento del 6%, equivalente a $46.874. Auxilio de transporte queda en $97.032. El total que recibirán los trabajadores es de $925.148.

Este es el salario que devengan aproximadamente dos millones de colombianos.

Al anunciar el aumento del 6% para el salario y del 10% para el auxilio del transporte, el presidente señaló que "es el aumento real más significativo en 25 años".

De igual manera, agregó: "Esto muestra que nos podemos poner de acuerdo en lo que le conviene al país. Colombia necesita reactivar la economía y al mismo tiempo ir mejorando las condiciones de todos los trabajadores y generando más empleos formales".

El aumento fue celebrado tanto por empresarios como algunas centrales obreras."Insistimos, estamos hablando en términos reales más alto de los últimos 25 años y qué bueno que se haya logrado por la vía de la concertación", declaró Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.

A pesar de la aceptación de varias centrales obreras, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Pensionados de Colombia no firmaron el acuerdo ya que consideraron que los beneficios a los empleados no eran suficientes en comparación a los dados a las empresas en la ley de financiamiento.

"Los beneficios tributarios que el gobierno le ha dado a los empresarios y que no se corresponden en este sentido con los trabajadores colombianos", declaró el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela.

