Salsas Bachaca, Pentacromvideo, Tareas y Ejercicios y El taller: negocios que resisten en pandemia

Este SÁBADO SHOW de PRESENTACION y socialización de algunos de nuestros cursos y Actividades. -ACTIVIDAD FÍSICA y Gimnasia. - DEFENSA PERSONAL / KARATE Japonés. - INGLES con Música Con Instructores Nacionales e internacionales Los interesados pueden escribir desde ya al WhatsApp 📱3006650556 Te regalamos las TRES (3) primeras sesiones totalmente GRATIS. Horarios: SÁBADO 22 - 3:00Pm JUEVES 27 - 4:20Pm VIERNES 28 - 4:20 pm Las primeras 10 personas que sigan nuestras cuentas le daremos el 20% de Descuento en cualquiera de los dos Cursos. (Cupos Limitados) #actividadfisica #gimnasiainternacional #defensapersonal #karate #bullying #nomásbullying #ingles #musica #disciplina