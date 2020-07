Salve a los emprendedores: platos comestibles, Carrocerías Atlanta y piezas de arte de Diego Holguín

View this post on Instagram

Quiero compartir una gran noticia. Una noticia excelente para el planeta. En tiempos de cuarentena logramos hacer muchas pruebas y mejorar la resistencia a los líquidos de los vasos y los platos de sopa; recuerdo que al inicio del proyecto un vaso nos soportaba 5 segundos con café caliente, trabajando duro mejoramos ese tiempo hasta 16 minutos, pero la gran noticia es que en tiempos de cuarentena logramos, gracias al esfuerzo y perseverancia de todo el equipo de trabajo, alcanzamos un tiempo de duración de un vaso y un plato con una sopa súper caliente 50 minutos. Que les parece? Que opinan de este avance? Esperemos próximamente tener TODOS estos productos en el mercado Mil bendiciones para todos