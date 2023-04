San Andrés vivió la Semana Santa más solitaria: ocupación hotelera llegó solo al 18%

“En los últimos 25 años no ha existido una Semana Santa que se viera tan solitaria y que golpeara tanto económicamente a los isleños”, afirmó Juan Enrique Archbold, secretario de Turismo de San Andrés, tras el impresionante descenso de viajeros a la isla en el puente festivo más largo del año.

Según Juan Carlos Osorio, presidente de Cotelco San Andrés, la ocupación hotelera apenas llegó al 18%, con cerca de 20 mil turistas y un promedio de 14 vuelos diarios, mientras que en 2022, para la misma fecha, recibieron a 62 mil personas con 35 vuelos diarios.

“Tenemos pérdidas acumuladas de los meses de febrero y marzo y lo que es los ocho días de Semana Santa de 460 mil millones de pesos. La economía se ha caído, si no hay economía la productividad se ve en veremos”, aseveró.

Las causas para esta contracción en el turismo son varias: el aumento del IVA a 19% en los tiquetes, el regreso del impuesto al consumo en hoteles y restaurantes, la inflación, el mayor costo de los combustibles e incluso el orden público en las vías. Adicional a esto, la suspensión de vuelos de Viva Air y Ultra Air, lo que ha afectado con más fuerza a la isla colombiana.

Publicidad

El Gobierno nacional prepara dos decretos para ayudar a San Andrés. Uno ofrece subsidios a empresas aéreas para que brinden sus servicios en la isla. El otro incluye a la isla en la ley de fronteras, lo que le permitirá recibir beneficios como reducir el costo de la gasolina para pescadores. Este documento tendría una vigencia de 90 días que pueden ser prorrogable.

Noticias Caracol conoció detalles del decreto que alista el Gobierno Nacional para ayudar al archipiélago de San Andrés, el cual está enfrentando problemas por la disminución en el turismo. ¿De que se trata? Le contamos los detalles.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/rHFQNq9VPh — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 10, 2023

Pero no solo en San Andrés hubo afectación turística. También se reportó mala situación en ciudades como Santa Marta, donde hubo un 60% de ocupación durante Semana Santa. En los restaurantes se redujeron un 30% las ventas.

El panorama en La Guajira fue similar, donde la capacidad hotelera a duras penas llegó al 50%. Es “un territorio que no brindó garantías por cuenta de los bloqueos, entonces un turista que no tiene seguridad, que no tiene garantías para llegar, es un turista que no viene”, manifestó José Emilio Sierra, director de Turismo de La Guajira.

Publicidad

En Medellín, más de 24 mil turistas dejaron de llegar durante Semana Santa, donde la ocupación alcanzó el 62%, cayendo 17 puntos. De 25.659 visitantes el año pasado se pasó a recibir a 8.133 en 2023.

En el Valle del Cauca, las pérdidas fueron cuantiosas para los restaurantes, pues ascienden a los 70 mil millones de pesos. Cali, Palmira, Jamundí y Tuluá fueron las poblaciones más afectadas.