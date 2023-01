Se abre el debate: ¿aliviar impuestos a empresas pero que más ciudadanos paguen?

Para unos sectores esta medida puede impulsar el empleo y el desarrollo empresarial. Para otros, afectaría a la clase media.

Disminuir carga impositiva a las empresas y ampliar la base gravable para incluir más colombianos abrió un debate. En Cartagena, donde se reunieron los empresarios en la asamblea de la ANDI, recibieron bien de la propuesta.

Pero a esas reacciones se oponen algunos especialistas y los representantes de los trabajadores.

Para Jairo Villabona, profesor de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, la medida castigaría a la clase media y las personas de bajos ingresos.

"Lo que va a hacer es incluir gente que gana un millón ochocientos o novecientos, no se puede financiar un país con el ingreso de los pobres", dice el experto.

Para este economista, el recaudo se puede aumentar con medidas como el endurecimiento de los castigos contra los evasores y corruptos.

"En Colombia, hay muchos nacionales que tienen la plata en paraísos fiscales o en Panamá que no la han declarado, eso generaría billones de pesos en ingresos para el país", añade Villabona.

Una opinión que también comparten centrales obreras como la CUT.

"Se va a hacer realidad la exoneración de impuestos a empresarios y el hueco fiscal lo cubrirán con impuestos para los pobres de este país. Es absolutamente desconsiderado el asunto, la inequidad social se va a agudizar en Colombia", dice Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT.

Para el presidente de la ANDI, es necesario que la reforma corrija el hecho de que muchas empresas no pagan impuestos.

El ministro de Hacienda espera que con estas propuestas se corrija la inequidad en el sistema tributario y que con la disminución de la carga tributaria de las empresas se genere más empleo.