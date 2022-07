Se acaban los días sin IVA, confirma ministro de Hacienda designado por Gustavo Petro

José Antonio Ocampo , el ministro de Hacienda designado por Gustavo Petro para su gobierno, explicó en Noticias Caracol que el día sin IVA del 2 de diciembre no se llevará a cabo. De hecho, esta jornada no se volverá a hacer.

Puede leer: Gustavo Petro designa a Patricia Ariza como ministra de Cultura de su gobierno

En la entrevista también habló de cómo se va a manejar la alta inflación de Colombia, las tasas de interés de los bancos, la reforma tributaria, los programas sociales que se van a mantener y hasta qué pasará con el 4x1000.

¿Qué pasará con el día sin IVA?

Nosotros vamos a terminar con el Día sin IVA, creo que no ha sido un buen mecanismo, tiene un costo fiscal, como es obvio, no favorece a los hogares más pobres de Colombia e incluso favorece a muchas importaciones. No se justifica dar ese beneficio tributario.

Publicidad

La reactivación no tiene nada qué ver con el día sin IVA. La reactivación se ha dado, pero el mecanismo del día sin IVA con las inmensas necesidades fiscales que tenemos no tienen justificación.

¿Cómo van a manejar la alta inflación en Colombia?

Esperamos analizar si agregamos algunos recursos a los subsidios de hogares pobres y vulnerables para compensar por el aumento en el precio de los alimentos y especialmente para combatir el hambre, como un objetivo esencial del nuevo gobierno.

¿Cree que es necesario seguir subiendo las tasas de interés?

La inflación va a comenzar a bajar después del pico al cual ha llegado, creo que ya se observan tendencias internacionales en ese sentido.

Hay que recordar que, aunque la tasa de interés del Banco de la República ha subido al 7,5%, de todas maneras sigue siendo inferior a la inflación, por tanto la tasa de interés sigue siendo negativa en términos reales y en ese sentido moderada.

Reforma tributaria

La reforma tributaria se va a concentrar en el impuesto de renta a personas naturales de altos ingresos, ese es el objetivo, que contribuyan más a la economía y al financiamiento de los programas sociales que debe emprender el nuevo gobierno.

En el caso de las empresas estamos analizando la posibilidad de eliminar el grueso de los beneficios tributarios, incluso porque eso permitiría eventualmente comenzar a reducir la tasa total de tributación de las empresas.

Publicidad

En el caso del IVA no vamos a tomar muchas acciones. Estamos analizando muy poquitas, en todo caso lo que se haga no va a afectar a hogares pobres y vulnerables porque el objetivo de toda reforma es no afectarlos.

¿Pensiones más altas serían gravadas?

Estamos viendo cómo se hace exactamente para grabar los ingresos más altos y vamos a proponer un impuesto al patrimonio, a las personas naturales, no a las empresas.

Obviamente el impuesto al patrimonio afectará prioritariamente a sectores de altos ingresos. Estamos diciendo a los sectores de altos ingresos también les conviene tener un país más equitativo.

Publicidad

Hay muchas personas que ganan, digamos, 10 millones de pesos y dicen que son de clase media, en Colombia no son de clase media, son clase media – alta o en algunos casos clase alta.

¿Qué programas sociales piensan mantener?

Familias en Acción es un programa que se mantendrá. De hecho, la devolución de IVA podrá consolidarse dentro de ese programa.

Ingreso solidario, tendremos que analizar cuál es la magnitud. Además, creo que es posible conjugar estos programas en uno solo.

También están otros programas que esperamos incluso impulsar, como le mencioné, una compensación adicional a los hogares de bajos ingresos por el alto precio de los alimentos.

Publicidad