“Se están violentando todos los derechos”: pilotos de ACDAC que enfrentan juicios disciplinarios

De los casi 240 aviadores llamados a descargos, ya son más de 50 los que han acudido a la cita y 35 han sido despedidos.

Asegura la Asociación de Aviadores que los procesos disciplinarios que adelanta Avianca contra los pilotos, se están realizando, la gran mayoría, sin la presencia y asesoría del sindicato, y que sus abogados no pueden hacer acompañamiento a todos, debido a la forma simultánea en que se están llevando a cabo las audiencias.

“Se están violentando todos los derechos en estos procesos disciplinarios. Hay un capitán que apenas saludó y ya lo estaban despidiendo. No analizaron las pruebas, ni actuaron cuando estaban leyendo los descargos”, asegura el capitán Jaime Hernández, presidente de ACDAC.

“El doctor López, que es uno de los abogados de Avianca, decía que están adelantando los procesos disciplinarios por si acaso- ¿Qué tal que la Corte Suprema tumbe la protección? Esa es la realidad jurídica que tenemos que vivir, en Avianca, los pilotos y todos los trabajadores” añadió.

Avianca, por su parte, aclara que el laudo arbitral convocado por el Ministerio del Trabajo en noviembre de 2017 no está en firme, ya que se encuentra en la Corte Suprema para estudio del recurso de anulación propuesto por la compañía.

“Este tema no tiene nada que ver con esa situación, acá no hay ningún tipo de represalia, no hay ningún tipo de actuación ilegal como consecuencia de la presentación de un pliego de peticiones", afirma Juan Carlos López, asesor legal de Avianca.

Dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo se incorporaron a las recientes audiencias para evaluar si se están respetando o no los derechos de los aviadores.