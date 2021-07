Se extiende #Echemospalante, la campaña para activar el empleo juvenil

#Echemospalante, una iniciativa que ofreció en junio más de dos mil plazas de empleo, logró superar las expectativas y ayudar a muchos jóvenes a ubicarse laboralmente.

Fue tan exitosa la campaña en la que se unieron diferentes gremios del agro, que sus organizadores la extendieron hasta el 30 de julio para que muchas más personas se puedan beneficiar.

“Hemos logrado acercamos a las seis mil propuestas de vacantes, tenemos casi dos mil empresas participantes, se han postulado casi 50 mil personas a todos estos trabajos y realmente ya estamos viendo los primeros éxitos, entendemos que son de 1.300 a 1.500 personas contratadas en todas las empresas que se han postulado y esto nos llevó a alargar la campaña hasta el final de julio”, indicó el presidente de Italcol, Alberto Carbone.

Además, se busca que más empresas sin importar su tamaño se vinculen y postulen sus ofertas.

“Lo que queremos es que todo el empresariado colombiano, desde la microempresa de 2 o 3 personas hasta la gran empresa, los bancos, se atrevan a poner todos sus cargos en nuestro portal, porque lo que logramos realmente es acortar ese espacio que hay entre el empleador que está buscando quién le ayude y el empleado que busca trabajar”, manifestó.

#Echemospalante: ¿dónde postularse?

Cabe recordar que la campaña está dirigida a personas jóvenes que estén buscando obtener experiencia laboral.

“Los perfiles que estamos buscando son ante todo jóvenes, personas menores de 25, 26 años, queremos que esas personas encuentren rápidamente una experiencia laboral, para que salgan de ese círculo vicioso en el cual no pueden trabajar porque no tienen experiencia y como no tienen experiencia no consiguen un trabajo”, agregó.

Esta iniciativa no solo beneficia a las personas desempleadas, sino también a empresas que las incluyan en su nómina, pues se verán favorecidas con el subsidio decretado recientemente por el Gobierno nacional.

“El beneficio es enorme, no solamente es la parte económica, sino todas las cosas buenas que traen los jóvenes: su innovación, creatividad, su dinámica, todo lo que aportan a muchas empresas”, dijo Carbone.

Los interesados puede consultar más información en www.echemospalante.com