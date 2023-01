¿Se raja o pasa Ser Pilo Paga? Al tablero, el ‘cerebro’ detrás de este programa

Roberto Zarama explica las ventajas del sistema y responde a los críticos que piden terminarlo.

Para el experto, Ser Pilo Paga permite “utilizar la totalidad de la capacidad instalada con cero inversión, solo lo que cuesta tener a los estudiantes”. Esta es una de sus ventajas, sostiene.

Explica, además, que permite que los jóvenes con menos recursos y buenos resultados en las Pruebas Saber puedan acceder a las universidades de alta calidad.

“De estrato uno, antes del programa, había solo 16% en educación superior acreditada. Hoy en día en el programa hay 49%”, asegura.

Añade que “ha permitido que personas, que no habían podido elegir libremente qué y dónde estudiar, ahora tengan la libertad”.

Sin embargo, reconoce que “Ser Pilo Paga no es lo único que hay que hacer, pero es un punto muy central: unas personas, que por su mérito están en lo mejor del país, no entraban”.

Sobre el costo del programa, señala que la diferencia de estudiar en una universidad pública y privada no es tan abismal como dicen porque algunas veces en las primeras tardan más en graduarse que en las segundas.

Zarama también opinó sobre los anuncios del Gobierno de no recibir a más beneficiarios.

“Yo lo que he oído es que lo van a reestructurar, no he oído que van a sacar a las universidades privadas por completo de esto y qué bueno que les metan más a las universidades públicas. Necesitamos muchos programas y este no es el único”, afirma.

Al final se animó a calificar a Ser Pilo Paga y le puso 4,6 sobre 5,0 “porque hay que mejorarlo”.

