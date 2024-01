¿Se va a acabar el Sisbén? Esto dice el gobierno de Gustavo Petro

El programa de subsidios que tiene Colombia desde hace varios años se reparte según la clasificación que cada ciudadano tenga en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Esto se ha convertido en un problema, pues la información que este arroja no es completamente precisa y personas que no necesitan los recursos, terminan recibiéndolos, por lo que las finanzas públicas se afectan.



Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en los últimos meses revisaron al detalle el Sisbén y encontraron problemas importantes con el sistema. La situación es compleja, pues de 3 millones de hogares inscritos, 1,9 millones no reportaban la información correcta a la fecha de hoy. Por el contrario, otros miles de hogares que estaban por fuera de este conteo, sí necesitaban las ayudas.

“Empezamos a mirar que había unos errores porque la gente no estaba bien clasificada. Encontramos que 2 millones de colombianos cambiaron de condiciones económicas a lo largo de los últimos 5 años. 1.9 millones de hogares estaban clasificados en grupos muy abajo, y quizás no necesitaban todas las ayudas que estaban recibiendo. Había 86.000 que sí las necesitaban, pero que no estaban recibiendo esos subsidios”, aseguró a Noticias Caracol Juan Miguel Gallego, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP.

Para poder solucionar este problema, el Gobierno del presidente Gustavo Petro propone cambiar el sistema actual. Entonces, ¿esto significa que el Sisbén va a desaparecer?

La respuesta es que no. Según el DNP, van a utilizar información de “muchos registros administrativos del país” para poder encontrar la mejor clasificación posible para los hogares colombianos. Con los datos se creará un nuevo sistema que se llamará Registro Universal de Ingresos (RUI) y usaría una fórmula que ayudaría a la precisión en la entrega de subsidios.

“El Sisbén va a evolucionar a una forma más dinámica y exacta de ver la situación de los hogares colombianos. Por eso vamos a construir el Registro Universal de Ingresos que busca, además, poder clasificar no solo la ayuda que viene de la política social, sino también la que viene por servicios públicos domiciliarios”, detalló Gallego.

Cabe anotar que sobre estos cambios se ha hablado de que el sistema de estratificación del país también cambiaría. Sobre esto no hay mucha información, pero el funcionario del DNP asegura que sí habría cambios.

Gallego señala que el sistema de estratificación en Colombia se creó hace más de 30 años y solo tenía en cuenta las condiciones de las casas, si eran de ladrillo o no, las condiciones del barrio, entre otras características físicas y de contexto. Pero esto no daba cuenta del hogar, de los recursos con los que cuentan, por eso este Gobierno busca “hacerlo de una manera clara”.

Se resalta que esto no ocurrirá enseguida. El DNP va a liderar un proceso que, hasta la fecha, tendrá tres fases, esto con el fin de prepararse y definir presupuestos.

“En un proceso de tres fases para tener el alistamiento necesario para poder estimar muy bien los ingresos y la situación económica de los colombianos. Así podemos hacer una transición clara para todo el país, porque eso demanda mucha información y mucha coordinación”, señala Gallego.

Antes de iniciar, se implementará un modelo piloto, este se aplicará en las cuatro ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.