“Se voló con toda la plata”: investigan por estafa a agencia de viajes Volare Travels

Con maletas hechas y bolsillos vacíos, así dicen que se quedaron cientos de usuarios en Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. Vea para que no le pase.

Nelson Quesada compró un paquete 2X1 para Punta Cana, 3 noches, 4 días por $2.500.000. Lo fue pagando durante 6 meses y, al momento de reclamar los tiquetes, la agencia Volare Travels no le cumplió.

"Que problemas del sistema, que problemas de la aerolínea”, cuenta Nelson.

Son cientos de historias: personas que, desde ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, invirtieron millones para conocer destinos como Cancún e Islas Margarita, entre otros. Ahora aseguran que fueron estafados.

"¿Qué hago con llorar a estas alturas del paseo? Si igual ya el tipo se voló con toda la plata de la cantidad de afectados del país", afirma Carmen Uchuro.

Superintendencia de Industria y Comercio le suspendió el registro nacional de turismo a Volare Travels. Además, le abrió una investigación a su representante legal, Mario Lisandro Velásquez.

Sin embargo, los viajeros no fueron los únicos afectados, trabajadores de la empresa también quedaron a la deriva.

“Entes encargados no han hecho nada con los 3.200 pasajeros que tenemos afectados. Más 350 empleados, aproximadamente, que están afectados y que no se les cumplió ni con el viaje, ni con los pagos de su salud, ni su pensión como tal", aseguró uno de los empleados.

Otros incluso advierten que han sido “amenazados de muerte”.

Entes de control piden a los afectados más paciencia, en los próximos meses la investigación podría arrojar nuevos resultados.

