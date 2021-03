Secretarías de Movilidad pierden primeros pleitos por fotomultas ante la Corte Suprema

Propietarios de vehículos ya le empezaron a ganar la impugnación de fotomultas a las secretarías de Movilidad de varias ciudades, que no lograron demostrar quién iba conduciendo el vehículo en el momento de la infracción.

Para los dueños de los carros, con estas decisiones se está cumpliendo la ley.

“El vehículo lo iba conduciendo otra persona, me pusieron el fotocomparendo y me tocó a mí iniciar todo el trámite ante Movilidad y demostrar que yo no era el conductor del vehículo“, dijo una de las víctimas de una fotomulta irregular.

Lo mismo le sucedió al propietario de un vehículo en Medellín , a quien le impusieron una fotomulta por conducir a una velocidad superior a la permitida.

“Era irregular el hecho de que, para la fecha de la fotodetección, él se encontraba laborando en otra parte del país”, explicó Pedro Poveda, abogado del propietario del vehículo.

Por esos hechos, algunos propietarios de los carros acudieron a tutelas, alegando que, a pesar de ser los dueños de los vehículos, no cometieron la infracción.

En uno de los fallos el juez fue claro: “la administración no demostró que el fuese el conductor del vehículo, por lo que el trámite administrativo también de bulto se encuentra transgredido”.

Pero, ¿qué se necesita para realizar este tipo de impugnaciones?

“Simplemente con la manifestación de que usted no iba conduciendo su vehículo, sea público o particular, está en la obligación el organismo de tránsito de declarar nulo y absolver al ciudadano”, indicó el abogado Héctor Hugo Castro.

Según un comunicado de la Secretaria de Movilidad de Bogotá, la cantidad de fallos a favor de conductores que impugnaron sus fotocomparendos demuestra que “la Secretaría de Movilidad de Bogotá, al igual que otros organismos de tránsito del país, están cumpliendo con lo ordenado por la Corte Constitucional”.

La Superintendencia de Transporte felicitó a los ciudadanos que legalmente impugnan comparendos irregulares.

“Usted acepta la infracción, va y hace el curso y luego paga la mitad del comparendo, entonces si ustedes hacen el curso, luego no van a poder impugnar”, explicó Camilo Pabón Almanza, superintendente de Transporte.

“Ahí hay recursos públicos que se están malgastando porque la administración sabe plenamente que esas sanciones no van a llevar a ningún tipo de recaudo”, manifestó Wlliam Mejía, abogado experto en transporte.

En Bogotá, para impugnar un comparendo debe empezar por pedir una cita de la página web de la Secretaría de Movilidad.