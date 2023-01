Sector hotelero cuestiona a Airbnb y denuncia competencia desleal

“Tenemos diferentes reglas de juego”, aseguró la directora ejecutiva de Cotelco a propósito de la aplicación que ofrece alojamiento temporal a turistas.

Y es que el alquiler de habitaciones, fincas o viviendas por parte de personas naturales es uno de los modelos que más adeptos gana día tras día.

Una práctica que, aunque recientemente fue reglamentada por el Ministerio de Turismo en busca de formalizarla, se ha vuelto en un dolor de cabeza para el sector hotelero.

“Cualquier persona pone su habitación o apartamento en alquiler sin pagar impuestos, sin cobrar un IVA, sin generar empleo y muchas veces incomodando a aquellas personas que viven en los demás apartamentos si estamos hablando de una propiedad horizontal. Es frente a este tema que no estamos de acuerdo y los empresarios no están de acuerdo; tenemos diferentes reglas de juego, estamos en un nivel diferente de competencia", dice Patricia Lastra Alarcón, directora ejecutiva de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia.

Usuarios reivindican el servicio que ofrece Airbnb y destacan “buenas ofertas” y “muchas facilidades”.

Aunque la resolución del Ministerio de Turismo fue expedida en noviembre de 2018, a la fecha todavía no existe cifra consolidada de cuántas personas naturales han solicitado el registro nacional de turismo para prestar estos servicios.