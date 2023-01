Seis mandamientos para ser un emprendedor exitoso

Si está pensando en crear su propio negocio, estas cualidades son claves para evitar el fracaso.

1. Mentalidad emprendedora: siéntase ganador, positivo, pero sin pensar que en un año va a hacerse millonario.

2. Tenga muchas ideas, no una sola: piense que debe poder agruparlas en un solo proyecto para que su negocio resulte innovador.

3. Piense en equipo: las relaciones son claves, igual que el trabajo multidisciplinario. Escoja bien al capitán de su barco.

4. Tenga información sobre cómo, cuándo y dónde obtener ayuda técnica o financiera para sus iniciativas. No se desgaste tocando puertas que nunca se van abrir.

5. Domine otra lengua: especialmente, un idioma de los que mueven los negocios; eso les dará alcance global a sus ideas.

6. Rodéese de conocedores: usted no tiene que ser el especialista, pero sí debe escuchar y aprender de los que nadan como peces en el agua en el sector donde está su negocio.