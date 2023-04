Sena lanzó más de 3.000 vacantes de empleo para diferentes empresas a nivel nacional: ¿cómo aplicar?

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció que hay disponibles más de 3.000 vacantes para empleos en diferentes empresas de todo Colombia. La prioridad la tienen las personas que son víctimas del conflicto armado.

Hay vacantes para manicuristas, vendedores, asesores comerciales, agentes de call center,auxiliares de cocina, auxiliares de aseo, panaderos, carniceros, entre otros.

“Están los empresarios de manera directa, es decir, la persona entrega la hoja de vida ya no a la Agencia Pública de Empleo, sino de manera directa al empresario. Tiene ese primer acercamiento y va a encontrar digamos que varias posibilidades, es decir, que en un solo espacio vas a tener la oportunidad de decir, si yo soy agente de call center y hay tres empresas buscando agente de call center, pues por supuesto tengo la oportunidad en un mismo espacio de entregar tres hojas de vida para encontrar ese empleo”, señaló la coordinadora regional de la Agencia pública de Empleo del Sena.

¿Qué tiene que hacer para postularse?

Llevar su cédula y su hoja de vida, no importa si tiene o no tiene experiencia, a una oficina de Sena y preguntar por las vacantes disponibles. En Bogotá, a la sucursal de Chapinero, en la carrera 13 #65-10.

Han sido cientos de personas las que han estado este viernes,14 de abril de 2023, desde la ocho de la mañana, para intentar conseguir un trabajo. Por ejemplo, Carla Bernal le contó a Noticias Caracol que lleva dos meses sin empleo, por lo que llegó desde muy temprano a la oficina del Sena en Chapinero para conseguir una vacante.

"El proceso ha sido muy chévere efectivamente, pues uno pasa por cada stand, le dan la información requerida, pasa la hoja de vida y a uno lo llaman. En algunas piden mucha experiencia de lo cual pues muchas personas no lo tienen, pero es algo que con la actitud se puede mejorar. He pasado más o menos como unas cuatro y me quedan cuatro”, declaró Carla.

Cabe recordar que no solamente va a encontrar vacantes de empleo, sino asesorías, capacitaciones laborales y capacitaciones para sus emprendimientos.

Desempleo en Colombia bajó en febrero

El pasado viernes 31 de marzo, el DANE reveló la cifra de desempleo en Colombia correspondiente a febrero de 2023. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la creación de 552.000 empleos ayudó a que la desocupación pasara del 12.9% (febrero de 2022) a 11.4% en el mismo mes del año en curso.

“En febrero de 2023, la población ocupada del país registró un aumento anual de 552.000 personas, de estas 287.000 eran mujeres. La población desocupada registró una variación porcentual del -11,4% y la población fuera de la fuerza laboral del 2,6%”, detalló el DANE.

Otro de los datos relevantes es que los hombres en Colombia están teniendo una tasa de desempleo de un dígito, 8,6%, mientras que la de las mujeres está cerca del 15%.

La ciudad menos afectada por el desempleo en Colombia es Santa Marta, con el 9,7%, mientras que Quibdó no la pasa nada bien: llegó al 30,1%.

Se calcula, además, que 194.000 personas entraron a la población ocupada en actividades de transporte y almacenamiento. Se destacaron los crecimientos de alojamiento y servicios de comida, así como el agro.

De otro lado, la población desocupada a nivel nacional en el trimestre móvil diciembre de 2022-febrero de 2023 fue de 2,9 millones de personas, 6,5% menos que el trimestre móvil diciembre de 2021- febrero de 2022 (3,1 millones).