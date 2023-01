Senado aprobó ley de financiamiento mientras que en la Cámara se suspendió la votación

Se aceptó el IVA plurifásico a la cerveza, gravar los servicios de modelos web cam, la cárcel a evasores de impuestos, entre otros artículos.

El Congreso pisó el acelerador para aprobar la ley de financiamiento que busca recolectar 7,1 billones necesarios para solventar el hueco fiscal que afronta el país para el 2019. En medio de las sesiones extraordinarias convocadas por el gobierno, el Senado votó de forma expedita cada uno de los artículos del polémico proyecto.

Alrededor de 69 artículos que no tenían proposiciones fueron agrupados en un solo bloque y aprobados con una mayoría de 60 votos.

Luego, se le dio el sí a múltiples iniciativas que tenían proposiciones y que contaban con el aval del gobierno Duque. En esta segunda camada estaban artículos como el IVA plurifásico a la cerveza y a las gaseosas, el cobro de impuestos a shows webcams y otros más.

Entre los artículos más controversiales que fueron aprobados está la sobretasa al sector financiero. La iniciativa impulsada por el conservatismo, y apoyada por senadores tan dispares como Álvaro Uribe y Gustavo Petro, estableció que los bancos tendrán que pagar una tasa de impuesto mayor durante los próximos tres años. La sobretasa al sector financiero será del 4% para el 2019 y 3% para 2020 y 2021.

También se aprobó la cárcel como castigo para aquellos evasores de impuestos que hayan defraudado al fisco por más de 3.900 millones de pesos y el impuesto del 2% a la venta de viviendas usadas que tengan un valor mayor a los 918 millones de pesos.

Dentro de lo tramitado hoy en el Senado, se determinó que el régimen para los trabajadores independientes seguirá tal cual está hoy. De igual manera, se aceptó una exención tributaria para aquellas industrias que estén listadas dentro de la economía naranja y hagan inversiones por un mínimo de 150 millones de pesos.

Plan tortuga

Por otro lado, el camino del proyecto de ley fue más tortuoso en la Cámara. La oposición ralentizó la votación buscando que sus proposiciones, que no estaban avaladas por el gobierno, también fueran discutidas. Frente a dicha acción, se tomó la decisión de que estas iniciativas fueran agrupadas en un solo bloque y discutidas en un espacio diferente por la plenaria de la Cámara.

Ya a altas horas de la noche, la sesión tuvo que ser suspendida por el presidente de la Cámara, el representante liberal Alejandro Chacón, debido a desordenes en la sala. Quedaron sin aprobación el IVA plurifásico, los contratos de estabilidad política, entre otros articulados. No obstante, se alcanzaron a avalar 40 artículos que apuntan a la simplificación del sistema tributario.

Las discusiones en la Cámara serán reanudadas a las 9 de la mañana de este miércoles. Mientras que el Senado estará a la espera de lo que se apruebe en dicha corporación para así conciliar ambos textos y pasar la ley a sanción presidencial.

Modelos de webcam deberán pagar IVA