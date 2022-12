Sepa cómo adelantar correctamente al conducir y evite accidentes

Se trata de una maniobra que requiere especial atención. La clave es guardar distancia prudente con otros vehículos y estar muy pendiente de los espejos.

No se trata de una tarea sencilla, ya que exige varias acciones en pocos segundos: observar señales de tránsito, calcular tiempos, estimar distancias y cambiar velocidades. Todo esto se adquiere principalmente con la experiencia.

Tenga en cuenta que antes de adelantar a otro carro usted debe:

- Constatar que no exista prohibición explícita.

- Verificar que no se aproximen vehículos.

- Contar con suficiente visibilidad.

-Adicionalmente, tenga una distancia prudente con otros vehículos, adelante y atrás.

-Antes de ejecutar el adelantamiento, adecúe su velocidad y mire su espejo izquierdo.

Durante la maniobra usted debe:

- Desistir en caso de no ver seguridad o si el conductor de adelante no le colabora.

- Acelerar, si todo está dado para la maniobra.

- Poner la direccional derecha.

- Ir al carril derecho sin cerrar al vehículo adelantado.

-Por ningún motivo adelante en curvas, pendientes, túneles, puentes o cruces ferroviarios. No ponga su vida en riesgo.