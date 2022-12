Servicios funerarios: qué hacer cuando parta un ser querido

En primer lugar, verifique si había un seguro exequial. En caso de que no sea así, cotice y pida que le pongan por escrito todo lo que le ofrecen.

Además, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda que dicho documento contenga una relación exacta de esos servicios, con presupuesto escrito.

También es importante averiguar sobre la caducidad de las bóvedas y sepulturas y qué opciones tiene usted cuando venza ese término.

Tenga en cuenta que nadie está obligado a contratar todos los servicios con la misma empresa. La sugerencia es que la decisión sea tomada en familia, de acuerdo a razones de conveniencia y costos.

También, es ideal pedirle opinión a personas no afectadas directamente por el fallecimiento, con el fin de que la decisión no sea impulsiva, sino objetiva.