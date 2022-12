Si empresa de turismo que contrata no tiene registro, sus vacaciones pueden volverse un infierno

Ministerio de Comercio le puso lupa al sector e hizo un llamado a los usuarios ya que no todo lo que se ofrece en internet es legal.

“La incorporación de desarrollos tecnológicos, innovación y nuevas tecnologías en el sector turístico son bienvenidas, beneficiosas y aliadas del turismo moderno. No obstante, las sociedades que utilicen estos medios no están exentas del cumplimiento de sus deberes como prestadores de servicios turísticos”, indicó la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture.

La funcionaria habló además del caso de la sancionada empresa Booking Colombia S.A.S. Aseguró que se comprobó la condición de informalidad de sus actividades “como agendamiento de reservas y percibir una comisión mediante la intermediación en la prestación de servicios turísticos en favor de Booking Holanda y sus asociados en el territorio nacional”.

Por esta razón, y además por no contar con el Registro Nacional de Turismo, la compañía deberá pagar 36,8 millones de pesos.