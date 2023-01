Si lo tienen ‘seco’ las llamadas para ofrecer productos, esta información le interesa

Superfinanciera recuerda que las comunicaciones para hacer cobros o invitar a adquirir productos se deben realizar en horarios acordados por el consumidor.

"Si la persona manifiesta su decisión, o informa que en ese momento no tiene tiempo porque está en una reunión o un tema, la cobranza no puede afectar esa relación u horario laboral", asegura Beatriz Londoño Patiño de la protección al consumidor de la Superintendencia Financiera.

Publicidad

También existen otros espacios en los que usted no debería recibir este tipo de llamadas. "Si a mí me están llamando en un horario que afecta mi intimidad, 1:00 a.m., 12:00 a.m., o que afecta mi convivencia familiar, o en horarios que no corresponden a un horario laboral, es uno de los ejemplos que no pueden cometer las entidades vigiladas", añadió Londoño.

Pero, en caso de que se sienta acosado por este tipo de práctica, también puede acudir a la Superfinanciera vía telefónica o presencialmente.