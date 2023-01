Si necesita llevar carga en su vehículo, siga estas recomendaciones

Estos consejos permitirán disminuir el riesgo de volcamiento o accidente. Sin embargo, recuerde que podría exponerse a una multa.

Nunca sobrepase con la carga las dimensiones de su vehículo. En lo posible, use portacargas o baúl de techo, que es mucho más seguro y práctico.

Respete dos variables críticas: peso y altura, para no alterar el equilibrio de su vehículo.

Una carga mal llevada en su vehículo no solo le puede generar una infracción de tránsito, sino que puede aumentar la probabilidad de un accidente.

Evite apilar carga sobre carga porque esto genera que el centro de gravedad del vehículo varíe drásticamente.

Atienda las condiciones climáticas y el estado de la vía; las condiciones para el frenado se complican.

Antes de una curva, frene o reduzca la velocidad para reducir el riesgo de que la carga y el mismo vehículo sufran un volcamiento.