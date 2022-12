Si no exige la factura, el IVA que usted paga se queda en el bolsillo del vendedor

Pedirla a la hora de comprar obliga a los comerciantes no solo a liquidar y recaudar el impuesto, sino a transferirlo a la DIAN.

Pero no se deje engañar, un recibo no es igual a una factura, pues el primero no tiene el nombre del vendedor ni su NIT y tampoco tiene numeración.

La factura sí debe tener esos y otros datos.

Además, el recibo no le sirve a usted como documento para reclamar por la calidad de la mercancía adquirida o por cuestiones de garantía.

La factura, además, debe tener una descripción del producto comprado, el valor y el IVA pagado.