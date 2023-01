“Si pasaste de los 30 se te cierran las puertas”: en los zapatos de un desempleado en Colombia

Nancy Bravo es madre soltera y uno de los rostros del calvario en que se ha convertido conseguir trabajo en ciudades como Bogotá.

Esta frase suya, entre lágrimas, lo dice todo: “Cómo se va a pensionar uno a los 57 años si ya a los 30 no te dan la oportunidad de trabajar”.

Publicidad

Y no es la única. Algunos inician hasta once procesos y no consiguen nada. Entre los jóvenes reina la preocupación, pues cerca del 20% están desempleados.

Vea, además:

Por estas tres razones no hay trabajo en Colombia, según presidente de Fenalco