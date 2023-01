Si quiere cambiarse de un fondo privado a Colpensiones o viceversa debe cumplir estos requisitos

El traslado no requiere de abogados y las mismas entidades deben prestarle doble asesoría en el proceso.

Uno de los requisitos para cambiarse de fondo es que el interesado esté vinculado en el régimen de transición, es decir “que para abril de 1994 hubiese tenido, si es el caso de la mujer, 35 años, o si es el caso de un hombre 40, o hubiese tenido 15 años de servicio o cotización efectiva”, explicó Diego José Ortega, vicepresidente de seguridad y riesgos de Colpensiones.

Quienes no cumplan esa condición podrían cambiar de fondos privados a Colpensiones o viceversa siempre y cuando les falten 10 años o más para cumplir la edad de pensión.

“Una mujer que se pensiona a los 57 años solo puede trasladarse antes de que cumpla 47 años y en el caso de los hombres antes de que cumpla 52, porque la edad de pensión es 62 años”, detalló Ortega.

Expertos en pensiones y seguridad social como el abogado Jaime Andrés Cárdenas, señala que hay muchos usuarios que están cayendo en estafas.

Hay quienes “se están aprovechando de esa situación de necesidad de las personas para cobrarles unas sumas de dinero, y lo más grave de todo es asegurarles un resultado”.

El cambio, sostiene, no requiere trámites de abogados, pues los interesados simplemente se dirigen a los fondos que “tienen la obligación de darles una doble asesoría, es decirle: ‘si usted se va para el otro fondo estos van a ser sus beneficios y si usted se devuelve a Colpensiones estos van a ser los beneficios’”.

Según Colpensiones, actualmente cerca de 130 mil personas al año se trasladan a ese fondo, pero afirma que cada caso es particular y no siempre cambiarse de régimen mejora las condiciones al pensionarse.

