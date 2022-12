Si quiere empezar a hacer ejercicio y tiene más de 50 años siga estas recomendaciones

La actividad física ayuda a prevenir la hipertensión, la diabetes, enfermedades renales y afecciones pulmonares, entre otros males.

Según especialistas de la Nueva EPS, las personas de 50 años o más deben seguir estas recomendaciones:

1. Antes de iniciar el plan de ejercicios es conveniente un chequeo médico para evaluar el corazón, los pulmones y las articulaciones.

2. Inicie con caminatas cortas y a ritmo normal y vaya incrementando la intensidad antes de empezar, por ejemplo, a trotar.

3. No coma en exceso antes del ejercicio y trate de no consumir proteínas animales diez horas antes.

4. Es clave la hidratación previa para prevenir mareos, fatiga, dolor de cabeza y otros males.

5. Al hacer calentamiento, ponga énfasis en la movilidad de nudillos, muñecas, hombros, pies, rodillas, cadera y brazos.

6. Después del ejercicio haga estiramiento para que el dolor por el esfuerzo sea menor.

7. Hidrátese de nuevo, aunque no sienta la necesidad.