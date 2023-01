Si una mujer está embarazada y no lo informa al empleador puede ser despedida

Si no hay conocimiento de la gestación y el contrato termina, no se puede alegar discriminación y no aplica el fuero de maternidad, según Corte Constitucional.

Lo que busca el alto tribunal con este fallo “es eliminar un desincentivo que había en el mercado laboral para contratar mujeres en estado de fertilidad”, aseguró su presidente Alejandro Linares.

Según el fallo, si la madre no dio aviso y fue despedida tampoco podrá reclamar que le paguen la licencia de maternidad ni las cotizaciones a la seguridad social, pues resultaría “excesivo” para el empleador.