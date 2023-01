Si va a comprar vivienda usada, no se deje llevar por la emoción y tome estas precauciones

Pedir el certificado de libertad y tradición del inmueble es el primer paso.

Con ese documento, revise que el inmueble corresponda al que va a comprar, que no registre embargos, hipotecas, fiducias, limitaciones, gravámenes pendientes, protección por patrimonio familiar y otras cosas que le puedan generar problemas posteriores.

También verifique que la vivienda no tenga problemas graves en su infraestructura o terreno. Si es necesario, acuda a un arquitecto.

Pilas cuando firme la promesa de compraventa: esta debe contener la dirección exacta del inmueble, sus linderos, número de matrícula inmobiliaria, nombre e identificación del propietario, la fecha en que firmaran escritura, en qué notaria, forma de pago, compromisos de vendedor y comprador, fecha de entrega física del inmueble, etc.

Recuerde que la escritura genera unos gastos que se deben repartir entre comprador y vendedor.