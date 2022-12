SOAT pasa del papel a lo digital: ahora cuando le pidan el documento podrá presentarlo en su celular

La versión electrónica del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito permitirá ejercer un control más eficaz contra la falsificación, vencimiento o alteración.

El anuncio se hizo en la Convención Internacional de Seguros de Fasecolda, que se realiza en Cartagena.

“Antes el SOAT era un papel que uno tenía que tener dentro del carro. Cuando lo paraba un policía de tránsito a pedírselo, usted a veces no sabía si lo tenía o siempre tenía la disculpa que se le quedó. Hoy, tiene que tener usted esas aplicaciones virtuales”, explicó el ministro de Transporte, Germán Cardona.

Se estima que de los 13 millones de vehículos que circulan en el país, unos 5 millones, un 39%, no portan el SOAT. Contra quienes no cumplan el requisito, se anunciaron severas sanciones.

“invitamos a ese 39% a que adquieran el SOAT, para que se eviten esa multa de los 30 salarios que es mucho más costosa que tenerlo”, añadió Cardona.