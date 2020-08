“Son muy buenos recomendando lo que nunca hicieron”: Duque sobre una reforma tributaria

¿Cómo recuperar la economía destruida con la pandemia? ¿Qué cuentas saca el gobierno?

La única manera de reactivar la economía es reactivando las actividades. Si uno no va liberando y acompañado con protocolos, sencillamente los subsidios del Estado nunca van a aguantar indefinidamente. Cuando comparamos a Colombia con países de la región y del mundo que no cerraron, a ellos les ha ido peor.

Nosotros hemos ido avanzando en un proceso de gradualidad de la oferta productiva, del 40% a más de 90% y lo hemos hecho con unos indicadores de muertos por millón y contagios por millón, que monitoreamos con la OMS y ellos ven positivo en que, con las actividades abiertas al 90%, la tasa reproductiva del virus esté alrededor del 1,15 % y 1,16 %. Esto es para dar pasos productivos más a adelante.

Tenemos proyectos de quinta generación, que hay que empezar a contratar, acelerar y empezar a ver bulldozer rápido, proyectos en energías renovables. Estamos haciendo una apuesta grande en proyectos digitales y el sector creativo. Estamos fortaleciendo la red de protección social, el ingreso solidario prácticamente se extendió hasta junio del próximo año. Estamos haciendo agricultura por contrato.

En educación y en conectividad, 100 mil programadores formados.

Pronóstico económico en 2020 y el 2021

Colombia ha sido el primer país de América Latina que, en medio de la pandemia, publicó su marco fiscal de mediano plazo. Este va a ser un año de desafíos muy grandes porque el mundo va a ver un decrecimiento de las economías y queremos que, en la medida que nos reactivemos, sea menos duro.

A mí no me gusta cantar victoria antes de tiempo, pero hemos visto, con todo y lo difícil que está el mercado laboral, que en abril, mayo y junio va una senda de ir recuperando más empleo y estamos viendo el proceso darse.

La apuesta en el 2021, una vez reactivados otros sectores, espero que cumplamos la meta de crecimiento superior del 5% del PIB.

¿Va a haber reforma tributaria?

Los expertos aconsejan muchas cosas. Yo valoro las opiniones, pero, a los que son mis amigos les digo: “Ustedes son muy buenos recomendando lo que nunca hicieron”.

El error que se había cometido históricamente y esto no es un vainazo al uno ni al otro, es que siempre en las reformas tributarias le pasaban la cuenta a la micro, pequeña y mediana empresa. En la medida que se sigue haciendo eso, se invierte menos, se contrata menos y el país tiene contrato lánguido.

Cerramos 2019 creciendo por encima del promedio de América Latina, por encima del promedio mundial, por encima del promedio de la OCDE. Aumentamos el recaudo en más de un 10% y tuvimos el menor déficit fiscal en cerca de 8 años. Y empezamos enero y febrero con un promedio superior al 4%, pero vino la pandemia.

Expertos dicen que hay que hacer una reforma tributaria , pero ¿a quién le vamos a cobrar? ¿Le van a pasar más impuestos, en plena pandemia, a la micro, pequeña, mediana y gran empresa? Se pierden más puestos de trabajo y se pierde más inversión y a la recuperación es más lenta.

¿Le vamos a pasar, en este momento, la factura a la clase media? Se afecta la demanda agregada, la economía crece menos y la economía se recupera menos.

Lo primero que tenemos que hacer, y que también dice la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Gueorguieva, es que estamos en un momento en el que hay que invertir para enfrentar la pandemia, para generar reactivación. Hay que detonar crecimiento.

Una vez empecemos a recuperar el crecimiento, el país tiene que sincerar sus cuentas fiscales.

Para un gobierno que llegue en 2022, encontrarse con ese chicharrón es muy difícil. Como no tengo la reelección ahorita enfrente y no soy candidato a nada, espero que, en la medida que empecemos esa recuperación, darle un orden fiscal para que el próximo gobierno no tenga que lidiar con la difícil situación de enfrentarse a reformas fiscales inmediatas.

¿Ese orden fiscal implicaría que más colombianos paguen?

Creo que hay que mejorar la fiscalización, hemos aumentando el recaudo y hemos enfrentado la evasión.

Hay que seguir profundizando la factura electrónica en el país y hacer revisión sobre régimen de exenciones y ver las que funcionan y las que no.

El régimen tributario colombiano es muy complejo y sigue siendo engorroso, en la medida que se simplifica hay que buscar las exenciones más eficientes.