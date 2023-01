Subir el porcentaje de cotización, entre las propuestas para reducir el déficit pensional

Pasaría de 16% al 18%. Comisión para el Gasto plantea, además, igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres.

Actualmente, el pago de pensión corresponde al 16% del salario, del cual el 12% lo aporta el empleador y el 4% lo descuentan de ingreso del empleado. El trabajador independiente debe asumir el 16% en su totalidad.

Para que el sistema pensional en Colombia sea rentable y todos tengan el derecho a recibir una mesada es necesario hacer varios cambios, asegura la comisión.

Leonardo Villar, presidente de Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), asegura que “hoy en día, los impuestos que recibe el Gobierno Nacional se van en más de una cuarta parte en cubrir el déficit del régimen pensional”.

Sin embargo, los jubilados del país aseguran que la dificultad fiscal no es por el pago de pensiones, sino por la informalidad laboral.

“El problema es que la mayoría de trabajadores en el país son informales y no cotizan, y así es imposible sostenerlo”, sostiene Jhon Jairo Díaz, presidente de la Asociación de Pensionados.

Para que el sistema no sea tan costoso, la Comisión de Cuentas recomienda aumentar la edad de jubilación cada 5 años, pero solo para los ciudadanos que se jubilarán en 20 o 30 años.

“Es absolutamente indispensable que empecemos a anunciar que las personas que se van a jubilar dentro de un tiempo, van a jubilarse con una edad mayor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo mucho más tiempo de lo que vivían nuestros papás”, sostiene Villar.

También proponen que las mujeres se les dé un bono adicional por tener hijos y que se jubilen al mismo tiempo que los hombres. Sin embargo, no todos están de acuerdo.

“Es muy injusto que a las mujeres se les dé una carga más a sus vidas, ellas durante toda su vida tienen un desgaste doble que el hombre. Jubilarlas a la misma edad es atentar con la calidad de vida de ellas”, añade Jhon Jairo Díaz, presidente de la Asociación de pensionados.

