¿Subir o bajar impuestos? Estas son las propuestas de los candidatos presidenciales

Fajardo, Vargas Lleras, Duque, De la Calle y Petro hablan sobre a quiénes pondrían a tributar más, a quiénes menos, y qué harían con la evasión.

Sergio Fajardo: Yo no voy a llegar a hacer una reforma tributaria, he insistido en que vamos a recibir lo que tenemos. Tenemos que organizar el Gobierno a partir del 7 de agosto. Construir nuestro plan de desarrollo y no empezamos prometiendo, como ya pasó por acá, donde se prometía que se firmaba en mármol, que se iba a reducir los impuestos, que no iba a ver reformas tributarias. Y nosotros vamos a empezar con el recaudo con la DIAN. Mostrándole a la ciudadanía que peso que se recoge se puede devolver a la educación, a la ciencia, a la cultura. Nosotros sabemos que el principal impuesto que paga hoy Colombia son los 50 mil millones de pesos que nos están robando los corruptos.

Germán Vargas Lleras: Si Colombia quiere recuperar su competitividad, uno de los elementos principales es tener reglas en materia fiscal similares a las que tienen los Estados Unidos, Suramérica, Centroamérica y también Europa. Nosotros no podemos competir con ellos con el doble del gravamen que soporta el sector productivo en Colombia. Nosotros tenemos redactada una reforma que se fundamenta en estos pilares: acabar con el impuesto al patrimonio, igual con la renta presuntiva. Hemos previsto que el impuesto de renta sea del 30%, excluidos dos sectores el turismo y el sector agrícola, que no lo será sino del 10%. Muy grave lo que nos ha ocurrido, centenares de empresas, en desarrollo de los tratados de libre comercio, han preferido situarse en México, en Chile y enviarnos el producto terminado.

Iván Duque: Lo primero que necesita una economía para crecer es tener un entorno donde haya formalización labora y las empresas para formalizar necesitan salir de esa carga tributaria asfixiante. El mayor reto social que tiene Colombia es la informalidad. De cada $1.000 que le entra a una empresa pequeña y mediana, se la están yendo $500 en impuestos. Tenemos que tomar una decisión: eliminar gastos innecesarios en el Estados, gastos en publicidad y en eventos multimillonario. Una reforma a la administración pública donde el Estado haga más con menos y ponernos una meta donde podamos reducir la evasión de renta y de IVA.

Humberto de la Calle: La estructura tributaria es totalmente injusta porque le carga la mano a la clase media, a los asalariados y los verdaderamente ricos no pagan impuestos. Tienen equipos de abogados que logran eludir los impuestos, ese es un problema. Están agobiados los pocos que pagan, pero el estado todavía no tiene la capacidad suficiente para cumplir sus metas sociales. La inequidad antes de impuestos y después de impuestos es la misma, esa es una enfermedad, entonces los impuestos no alterar la estructura inequitativa de la sociedad. Aquí los verdaderamente ricos tienen que tener una tarifa más progresiva.

Gustavo Petro: Unos colombianos terminarían pagando más impuestos y tiene que ver con un criterio esencial, la reforma tributaria debe basarse en la justicia tributaria. ¿Qué significa eso? El objetivo es que en Colombia crezca en número la clase media, que sea prácticamente la totalidad de la población la que pueda pasar a la clase media. Eso significa, en el terreno tributario, un frente: los que más deben pagar impuestos en Colombia son los que más tienen. Si no se hace eso, si la propuesta es reducirles a esos grandes capitales los impuestos, el Estado termina es descansando su financiación en la clase media. Y el segundo aspecto fundamental es que el régimen de impuestos debe propiciar la producción. Por tanto, en los más grandes capitales, los impuestos que tienen que ponerse son los de los capitales improductivos, de tal manera que se incentive transferir riquezas hacia la producción en Colombia. ¿Cuáles son esos capitales improductivos? Rentas financieras, capitales en paraísos fiscales, tierras fértiles, pero improductivas en manos de grandes poseedores de tierras.