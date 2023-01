Subsidios a servicios públicos: ¿quiénes se beneficiarían con reversazo de Duque?

El presidente anunció que no se afectará a clases menos favorecidas, pero expertos dicen que no es claro si se refiere solo al estrato uno.

“El reversazo no es tan completo como lo quiere mostrar el gobierno. Lo que dice es que va a haber un reversazo para los sectores más vulnerables, que no sabemos cuáles son, si es solamente el 10% más pobre. Pero los subsidios no son solamente para ese el sector”, asegura Mario Valencia, vocero de Justicia Tributaria.

Además, el presidente dejó entrever que necesita recaudar más plata; para eso le pide a "otros sectores" que aporten. ¿Qué significa esto?

“Lo que va a implicar es que la clase media va a tener que hacer un esfuerzo mayor. No a través de los impuestos, sino a través de esa solidaridad a la que llama el presidente de la República para que se puedan ayudar a financiar esos subsidios”, agrega Valencia.

Por su parte, Fedesarrollo afirma que no se entiende el pronunciamiento de Iván Duque. No obstante, indica que los subsidios no deben continuar como están ahora.

“Un mecanismo que ha perdido su razón de ser”, señaló Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

El Departamento de Planeación Nacional también espera aclaraciones sobre el planteamiento del mandatario colombiano.

