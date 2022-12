Supernotariado no entiende por qué alcaldes tienen prisa en cubrir vacantes en curadurías

Proceso inició días antes de que la entidad asumiera por ley el control y vigilancia de estos funcionarios, pues el 60% ejerce de manera provisional.

“A la Superintendencia sí le llama la atención por qué el afán de abrir concursos cuando ya se sabía que la competencia empezaba el 14 de julio y que el concurso era nacional y abierto y no local”, declaró Jairo Mesa, director del organismo.

Los concursos de las Alcaldías son cerrados, con máximo 15 aspirantes, mientras que los que espera hacer la Superintendencia de Notariado tendrán unos 1.000.

“No sabría decirle si está politizado o no, pero sí causa cierta curiosidad por qué el afán de los alcaldes de abrir este concurso”, dijo el supernotario al ser preguntado sobre si quisieron los burgomaestres conservar sus cuotas antes de perder la facultad para proveer los cargos.

Quien aspire a ser curador debe ser arquitecto de profesión y como mínimo contar con una especialización en planeación urbanística.

Si el proceso se politiza no se habrá aprendido la lección, porque precisamente dos curadores-cuota son señalados de tener responsabilidad en el colapso del edificio Space de Medellín y del desplomó trágico de una construcción en Cartagena.

