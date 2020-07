Taller Gómez Acosta, Petcrew y Tenuto: 3 negocios que sobreviven en pandemia

View this post on Instagram

Llegó la hora de que transformemos las imágenes que se nos vienen a la cabeza cuando nos dicen "paseador de perros". Esta foto resume la verdadera experiencia que viven los peludos cuando reservan con Petcrew: 🔹Nuestros Crew Members disfrutan de cada momento que pasan con ellos y nos preocupamos por la seguridad de todos 🔹Se dedican a tu peludo el tiempo que hayas reservado, y jamás los dejarán amarrados en un parque o edificio 🔹No llevamos grupos grandes ni desproporcionados en tamaños y actitudes de perros 🔹Si tu perro prefiere las caminatas solito o es agresivo con otros perros, siempre irá en paseo individual 🔹Si lo que le gusta a tu peludo es jugar en el parque a la pelota (y tú autorizas a al Crew Member para hacerlo) puedes solicitarlo 🔹No tenemos recorridos ni horarios pre-establecidos, tú eliges a qué horas prefieres tu paseo y su duración 🔹Te enviaremos fotos/videos del paseo y monitoreamos a nuestros Crew Members antes, durante y después el recorrido 🔹Tu servicio contará con asistencia veterinaria en caso de cualquier eventualidad 📲 CONTÁCTANOS 316 8786322 📍BOGOTA📍CALI 📍MEDELLIN *Sujeto a disponibilidad y cobertura