Tarjeta de crédito: cómo usarla bien y no convertirla en un dolor de cabeza

Puede ser una excelente compañera, pero hay que ser conscientes de la realidad económica para saber cómo utilizarla y cuántas tener.

Lo importante para un cliente, a la hora de pedir o aceptar una tarjeta de crédito, es tener presente cuáles son sus ingresos mensuales y cuánto gasta.

"El no utilizar bien esta herramienta nos puede generar un bloqueo en el sistema financiero para otro tipo de productos como préstamos", explica Andrés Rojas, vicepresidente de asuntos corporativos de Asobancaria.

La clave de un buen manejo está el número de cuotas al pagar.

"Hacer una compra hoy y pagarla dentro de un mes… se gana esa liquidez, no paga interés por cuenta de esa cuota. Y no diferirlo a 24, 36 meses”, recalca Rojas.

Otra recomendación es no tener más de dos o tres tarjetas de crédito.