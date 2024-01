Tasas de interés en 2024: ¿habrá créditos más baratos este año?

Entre los indicadores clave para los hogares colombianos están las tasas de interés, pues estas determinan cuánto le va a costar a un usuario endeudarse para comprar vivienda, carros u otros bienes. Aunque a finales de 2023 el Banco de la República redujo el indicador al 13%, esta es solo una referencia y los bancos pueden tomar, cada uno, la decisión reducir aún más estos porcentajes para sus usuarios.



El ministro del Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que “la relación entre el Banco de la República y el público no existe, la relación del Banco de la República es exclusivamente con los bancos comerciales, es decir, la tasa de intervención es la tasa a la que el Banco de la República hace operaciones con los bancos comerciales. Cuando hace ese tipo de operación, los bancos comerciales es cuando reciben el aviso esta es la tasa mínima a la cual usted va a hacer sus operaciones”.

Así las cosas, ¿habrá créditos más baratos en 2024? “El llamado de atención aquí es que cuando el Banco de la República está subiendo tasas, la tasa de intervención le está diciendo a los bancos 'es hora de subir', cuando empieza a bajar también le está diciendo a los bancos 'es hora de bajar'”, afirmó el jefe de la cartera de Hacienda.



De acuerdo con lo dicho por el funcionario, es posible que las tasas de interés bajen porque, entre otras, los bancos también “empiezan a recibir las señales del mercado, ya no solamente la del Banco de la República, los usuarios empiezan a decirle usted está cobrando mucho, yo no puedo, (y) hay que garantizar cierre financiero, eso forma parte del negocio de los bancos, entonces, si no pueden prestar, inmediatamente se ven obligados a pensar cómo baja”.

El ministro Ricardo Bonilla aseguró en entrevista con Noticias Caracol que el panorama va a mejorar para los hogares colombianos este año. También se refirió a la polémica por la facturación electrónica.