Tasas de interés podrían bajar en el segundo semestre: ¿es momento para adquirir un crédito?

El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, anticipó que en el segundo semestre del año las tasas de interés de los bancos podrían bajar nuevamente. La pregunta que muchos colombianos se hacen, a propósito de las tasas de interés, es si es momento de adquirir un crédito o qué hacer respecto a las deudas que tienen actualmente.

“No es un buen momento para adquirir créditos a largo plazo con tasas altas, entonces es un gran momento, por ejemplo, para pensar en tasas flexibles, para los que compran vivienda, la recomendación hace unos años era tasa fija, hoy la tasa flexible le permite recoger la caída de los intereses en los próximos meses. Cuando la tasa era del 8% o 9%, la recomendación a los colombianos es haga un crédito a 20 años, pero mantenga esa tasa del 8%, en cambio, el que hace un crédito a 20 años hoy con una tasa del 18% cuando baje la inflación se queda con una tasa alta. Entonces, las tasas flexibles nos permiten recoger esa buena noticia que tendremos desde el punto de vista de liquidez”, aseguró Malagón en entrevista con Noticias Caracol.

En cuanto a la inflación señaló el director de Asobancaria que “las perspectivas que da el Banco de la República, la Superintendencia Financiera y los analistas es que, (en) el segundo semestre del año, la inflación va a ceder".

"Asobancaria estima que cerraremos el año con inflación de 9%, volveremos a niveles de un dígito y eso en la práctica es un alivio para el bolsillo de los colombianos”, apuntó.

En ese sentido, lo que quiere el sector financiero es que “conforme baje la inflación volvamos a las tasas de un dígito. En Colombia hay 62 establecimientos de crédito, hay 29 bancos y 24 ya han bajado tasas, pero no solamente en tarjetas de crédito, lo han hecho en libranzas, lo han hecho en el crédito comercial, lo han hecho en el crédito hipotecario”, anotó.

Hogares destinan 30% de pagos a deudas

El presidente de Asobancaria también advirtió que muchos hogares se están colgando con las deudas.

“Cuando uno mira el dato total de la economía colombiana, la cartera vencida, los colombianos que no pueden pagar de manera oportuna es del orden del 4%, 4.5%, que es una cifra buena, incluso mejor que la que teníamos antes de pandemia, ahí parece que no fuera preocupante, pero cuando hacemos un zoom por modalidades de cartera hay una que nos está inquietando y es la cartera de consumo. Los colombianos que no pueden pagar los créditos de consumo, ahí también entran las tarjetas de crédito, ya se está acercando a un 7%, esa es una cifra que no da tranquilidad”, dijo.

Agregó que “hoy los hogares están pagando el 30% de su ingreso disponible en productos financieros. Que cuánto sería lo ideal, dicen los expertos que, cuando eso está por debajo del 40%, sigue siendo saludable. Ha habido un fenómeno muy interesante y es que hay gente que deja de pagar arriendo y empieza a pasar hipoteca, entonces no es que sea un mayor gasto, sino una sustitución de un rubro, que es el rubro habitacional, pero digamos que ese nivel tiende a normalizarse y es bueno que se normalice y que la cartera de consumo, tal como lo hemos visto, empiece a mostrar desaceleración”.