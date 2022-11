Tenderos se quejan porque “no dicen bien” qué alimentos ultraprocesados tendrán impuesto

¿Qué son alimentos ultraprocesados? Paula Caicedo, nutricionista de la Universidad Javeriana, explica que “son productos elaborados a partir de sustancias químicas que generalmente no provienen de fuentes naturales como podemos entender un alimento de origen vegetal o animal. Son productos hechos artificialmente”.

A este tipo de insumos se les aplicará impuesto con la reforma tributaria, algo con lo que los tenderos “no estamos de acuerdo porque en este momento ya está costoso, y si le aumentan va a quedar muchísimo más costoso y los clientes se van a seguir quejando. Adicional a eso, es el sustento de muchas familias”.

También piden más claridad sobre los alimentos ultraprocesados, porque “esto se volvió una montaña rusa, no dicen bien qué es, muchas veces dicen esto sí subió, esto no subió, esto sí lo tiene, esto no lo tiene. Inicialmente habían dicho que los enlatados iban a tener no sé cuánto de impuestos, ahora no son todos”.

Pese a la queja de los comerciantes, la nutricionista Caicedo considera “que los impuestos de los que se está hablando en este momento en el gobierno son pertinentes porque tenemos unas altas tasas de mortalidad social al consumo excesivo de estos alimentos”.

Para Red Papaz la medida es necesaria, pero cuestiona cómo se implementará a los alimentos ultraprocesados.

“Lo que dice la evidencia es que debería ser un impuesto que al menos fuera del 20%. Los estudios para Colombia lo que indicaban es que debería ser del 24%. ¿Qué pasa con el impuesto en Colombia? Primero, el de las bebidas empieza a operar en junio del año entrante. Empieza con una tasa muy bajita y después otra tasa, hasta el 2025 vamos a tener un impuesto que todavía no es ni siquiera del 20% que recomienda la OMS”, precisa su directora Carolina Piñeros.

El gravamen a los alimentos ultraprocesados aplicará a partir de septiembre de 2023 y será para establecimientos que vendan más de 35 millones de pesos al año.